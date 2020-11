Sony PlayStation 5 Digital Edition - zupełnie nowa jakość

Czy są tu jacyś fani konsol Sony Play Station? Jeśli tak, to z pewnością ucieszy Was fakt, iż marka Sony wypuściła na rynek całkiem nowy model, mianowicie: Sony PlayStation 5 Digital Edition! Dostajecie gęsiej skórki na samą myśl o wypróbowaniu tego nowego sprzętu? Nic dziwnego! Ma świetne dane techniczne, a w sprzedaży będą już od 19 listopada!

Krótka historia giganta rynku konsol

Co było przed Sony PlayStation 5 Digital Edition? Historia PlayStation sięga aż roku 1994, kiedy to pierwsza konsola, zwana wtedy PSX, została zaprojektowana przez Japończyka Kena Kutaragiego i wyprodukowana w Japonii. Początkowo urządzenie to miało powstać we współpracy z Nintendo, jednakże z powodu konfliktu i braku porozumienia między firmami, Nintendo rozpoczęło współpracę z firmą Philips, a koncern Sony postanowił sam wydać pierwszą edycję konsoli. Wkrótce po premierze w Japonii, trafiła na rynek USA, Europy oraz Australii. To, co już wtedy ją wyróżniało, to trójwymiarowa grafika. W 2000 roku wyszedł kolejny model konsoli - PS One i wraz z poprzednim modelem odniosła ogromny międzynarodowy sukces - ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Sony PlayStation 5 Digital Edition - kilka istotnych danych technicznych

Wróćmy jednak do obecnego najnowszego modelu. Dlaczego jest on tak obiecujący? Przede wszystkim: 3D Audio Sound, Ultra-High Speed SSD, czy też Ultra HD BLU-RAY. Ponadto konsola ta posiada 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 CPU @ 3.5 GHz, 16GB pamięci RAM, wsteczna kompatybilność , co oznacza wsparcie dla ponad stu najpopularniejszych gier z PlayStation 4. Już teraz przygotuj się na zakup Sony PlayStation 5 Digital Edition!