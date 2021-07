Jakie zabiegi są najlepsze dla mężczyzn?

Choć z reguły mężczyźni mają mniejsze tendencje do problemów natury dermatologicznej niż kobiety, nie oznacza to, że ich cera jest pozbawiona niedoskonałości, lub że nie należy o nią odpowiednio dbać. W sklepach i drogeriach dostępne jest całe mnóstwo produktów specjalnie dla mężczyzn, które pozwalają zachować higienę i estetyczny wygląd. Jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednie oczyszczanie twarzy męskiej, co stanowi podstawę dbania o kondycje skóry. Przedstawiamy sprawdzone sposoby.

Oczyszczanie twarzy męskiej na co dzień

Większość mężczyzn nie przepada za zabiegami zajmującymi dużo czasu. Na szczęście prawidłowe oczyszczanie twarzy męskiej jest proste i zawiera się w zaledwie dwóch krokach. Pierwszym z nich jest codzienny mycie cery za pomocą odpowiednich kosmetyków w postaci żelu lub pianki. Oprócz tego raz na jakiś czas warto postawić na złuszczający peeling, który pozwoli usunąć martwy naskórek, a także maska do twarzy, która działa silnie oczyszczająco i nawilżająco.