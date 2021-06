Radio warsztatowe sprawdzi się również na budowie

Praca w warsztacie i budowie dłuży się w ciszy. Doskonałym rozwiązaniem na ten problem jest radio warsztatowe, które umili nam ten czas muzyką lub wiadomościami ze świata. Na pewno wpłynie to na komfort pracy, a czas będzie leciał nam szybciej. A więc na jaki sprzęt grający się najlepiej zdecydować? Większość odbiorników zasilana jest sieciowo. Jeśli pracujemy w miejscu, gdzie mamy dostęp do prądu to nie mamy się czym martwić. Jednakże, bywa i tak, że jesteśmy w miejscu, gdzie energia elektryczna jest ograniczona. Wtedy idealnym wyborem będą radia przenośne na 12V, które możemy doładować za pomocą np. zasilania samochodowego. Radia na baterię, również się sprawdzą ale nie na dłuższy czas a baterię również swoje kosztują. Najlepszym wyborem wydają się akumulatorowe radia warsztatowe, które posiadają akumulator o dużej pojemności, który wystarczy nam na dłuższy czas.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu radia warsztatowego?

Z pierwszego akapitu dowiedzieliśmy się nieco o zasilaniu. Jednak to nie jedyny czynnik, którym należy się kierować podczas wyboru radia warsztatowego. Należy, również zwrócić uwagę na takie rzeczy jak to czy radio posiada odtwarzacz CD czy wejście USB, nie zawsze odpowiada nam muzyka, która leci na stacji zatem warto mieć jakąś alternatywę w postaci własnej muzyki. Również powinniśmy zwrócić uwagę na jakość odtwarzanego dźwięku przez radio.

Podsumowanie

Radio warsztatowe to świetne rozwiązanie do warsztatu i na budowę jeśli chcemy sobie umilić ten czas. Warto pamiętać o najważniejszym kryterium jakim jest zasilanie. Dodatkowe opcje takie jak wyświetlacz, jakość dźwięku, odtwarzacz CD również są istotne.