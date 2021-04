Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Lite

Wymiary Xiaomi Mi 11 Lite to 160.53 x 75.73 x 6.81 mm, a jego waga to niemal 157.00 g. Posiada znakomity wyświetlacz kolorowy AMOLED, 1,07G kolorów, 90 Hz, 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi. Jego bateria jest wydajna i bardzo szybko się ładuje.

Xiaomi Mi 11 Lite procesor i aparat

Xiaomi Mi 11 Lite ma wbudowany procesor Qualcomm Snapdragon 732G. Zegar procesora to 2.30 GHz, liczba rdzeni to 8, a GPU to Adreno 618. Aparat w tym modelu to ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix.



Xiaomi Mi 11 Lite dla osób z mniejszym budżetem

Jeśli Twój budżet nie jest zbyt wysoki, warto sięgnąć po Xiaomi Mi 11 Lite. Ta wersja wykonana z nieco tańszych odpowiedników, wciąż zadowala swoją funkcjonalnością i parametrami. Znajdź najlepszą cenę na Ceneo i ciesz się nowym telefonem już teraz!