Czym jest i do czego służy poszetka?

Każdy mężczyzna, który na co dzień nosi garnitury i eleganckie ubrania z pewnością wie czym jest poszetka. To drobny element garderoby, który dodaje klasy, stylu i indywidualnego charakteru. Zdarza się, że kilka osób czyści nią buty, a inni nazywają ją butonierką. Jednak jak wygląda jej charakterystyka i gdzie należy ją nosić? Sprawdź!

Poszetka i jej charakterystyka

Poszetka to nic innego jak jedwabna, ozdobna chusta zakładana w wyznaczonym miejscu na garniturze (ozdobna dziura na klapie marynarki). Tak naprawdę poszetka to niewielka kwadratowa chustka o wymiarach ok. 35x35 cm. W sklepach można dostać jedwabne poszetki z fantazyjnymi zdobieniami, jak i gładkie, białe poszetki wykonane z lnu. Wiele osób wybiera je na co dzień lub na mniej uroczyste imprezy. Zastanawiasz się jak prawidłowo ją nosić? Istnieje wiele sposobów na złożenie poszetki. Jednym z rozwiązań jest TV fold, czyli takie złożenie, gdzie wystaje tylko wąski pasek materiału. Kolorowa poszetka jest zwykle składana w buffa przypominającego grzybek, strzelisty trójkąt lub górę o kilku szczytach.

Dlaczego warto nosić poszetkę?

Poszetka została stworzona dla mężczyzn, którzy nie boją się wyrażać swojej elegancji i stylu. Często zakładana na formalne wyjścia - jakimi jest wesele, bal, studniówka czy inne uroczystości. Wiele mężczyzn zakłada je też na co dzień. Poszetka pokazuje, że jej właściciel świetnie orientuje się w zasadach męskiej elegancji i świadomie użył jej jako elementu zdobiącego strój. Można więc stwierdzić, że jest to kropka nad „i” całej stylizacji. Warto zatem wybrać najlepszą dla siebie (najlepiej kilka) i stosować w stylizacjach. Niech moda Cię nie ogranicza!